Жители Жукова жалуются на вывоз мусора

В понедельник, 30 сентября, проблемы возникли на улице Юбилейной.

Отходы не вывозят с площадки между домами №3 и №4.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Действительно наблюдались сбои из-за большой загруженности. На завтра запланирован вывоз мусора по этому адресу. Отходы вывезут в полном объеме с учетом пропуска. Мы поставили площадку на контроль и будем следить за ситуацией. По вопросу вывоза несанкционированной свалки попросим прокомментировать коллег из профильного ведомства.

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