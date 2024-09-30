Жители Жукова жалуются на вывоз мусора
В понедельник, 30 сентября, проблемы возникли на улице Юбилейной.
Отходы не вывозят с площадки между домами №3 и №4.
- Приносим извинения за доставленные неудобства, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Действительно наблюдались сбои из-за большой загруженности. На завтра запланирован вывоз мусора по этому адресу. Отходы вывезут в полном объеме с учетом пропуска. Мы поставили площадку на контроль и будем следить за ситуацией. По вопросу вывоза несанкционированной свалки попросим прокомментировать коллег из профильного ведомства.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!