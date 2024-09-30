Виновник смертельного ДТП в Жуковском районе получил срок
54-летнего мужчину отправили в колонию-поселение.
Об этом 30 сентября сообщила региональная прокуратура.
В марте мужчина за рулем КамАЗа ехал по дороге А108 «Московское большое кольцо».
Он не учел затора на трассе и не снизил скорость. В итоге водитель столкнулся с попутной легковушкой, которую от удара откинуло во впередистоящий автопоезд.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.
Мужчину приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Пока приговор в законную силу еще не вступил.
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