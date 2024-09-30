Виновник смертельного ДТП в Жуковском районе получил срок

54-летнего мужчину отправили в колонию-поселение.

Об этом 30 сентября сообщила региональная прокуратура.

В марте мужчина за рулем КамАЗа ехал по дороге А108 «Московское большое кольцо».

Он не учел затора на трассе и не снизил скорость. В итоге водитель столкнулся с попутной легковушкой, которую от удара откинуло во впередистоящий автопоезд.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Мужчину приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Пока приговор в законную силу еще не вступил.

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