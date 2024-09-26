Лесной пожар произошёл в Калужской области

В среду, 25 сентября, горла лесная подстилка в километре от Жукова.

Площадь пожара составила 0,06 гектара. Никто из людей не пострадал.

Также за последние сутки сотрудники МЧС четыре раза выезжали на пал травы. Выгорело 2,45 гектара.

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