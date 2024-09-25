Айтишник из Калужской области вырастил арбуз весом 115 кг и установил мировой рекорд

Несколько дней назад стало известно, что наш земляк победил в «Агробатле», который проходил в Ставропольском крае.

Оказалось, что огромную ягоду он посадил в этом году впервые и уже смог установить мировой рекорд.

Сейчас арбуз находится на выставке в «Аптекарском огороде» вместе с другими гигантскими растениями. Потом он пойдет на семена.

«Комсомольская правда» поговорила с садоводом из Жуковского района и узнала, как этот полосатый «толстяк» появился на свет.

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