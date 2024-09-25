Два грузовика разбились на калужской трассе

Авария произошла в ночь на среду, 25 сентября, на дороге А130 в деревне Воробьи Жуковского района.

По предварительным данным, водитель «Ивеко» остановился для ремонта.

В стоящий грузовик врезался «Ситрак».

По данным МЧС, пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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