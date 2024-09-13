«Газель» и фура разбились в Калужской области

Авария произошла утром 13 сентября на трассе А108 в Жуковском районе, сообщили в МЧС.

Два грузовика столкнулись недалеко от деревни Верхние Колодези.

По предварительной информации спасателей, травмы получил один человек.

Оба автомобиля оказались в кювете.

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