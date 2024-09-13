«Газель» и фура разбились в Калужской области
Авария произошла утром 13 сентября на трассе А108 в Жуковском районе, сообщили в МЧС.
Два грузовика столкнулись недалеко от деревни Верхние Колодези.
По предварительной информации спасателей, травмы получил один человек.
Оба автомобиля оказались в кювете.
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