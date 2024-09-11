Два человека пострадали в столкновении «Дэу» и грузовика в Калужской области
В полиции сообщили подробности об аварии, которая произошла вечером 10 сентября у поста МЧС в деревне Доброе Жуковского района.
По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля ехал по трассе А130 со стороны Москвы, поворачивал налево в сторону Брянска и не пропустил «Дэу Нексию».
В больницу попали 31-летний водитель легковушки и его 32-летний пассажир.
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