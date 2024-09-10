В Калужской области столкнулись «Дэу» и грузовик

Авария произошла около 19:20 во вторник на трассе М3 «Украина» у деревни Доброе недалеко от Обнинска, рассказали в МЧС.

Удар пришелся в водительскую сторону «Нексии».

По предварительным данным, травмы получили два человека.

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