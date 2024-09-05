Женщина пострадала в столкновении двух машин в Высокиничах

Авария в Жуковском районе произошла около 7 утра 4 сентября, рассказали в четверг в ГИБДД.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем «Лады Веста» на улице Невского у дома №42 поворачивала налево и не пропустила встречный «Хавал».

В больницу с травмами попала 66-летняя пассажирка «Весты».

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