Пропавшего грибника нашли мертвым в Калужской области

Трагическую новость сообщили в понедельник, 26 августа, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

74-летний мужчина ушел в лес и не вернулся в деревне Дроздово Жуковского района 18 августа.

Самостоятельно выйти мужчина не смог. Поздно вечером в воскресенье найдено его тело.

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