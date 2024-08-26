Пропавшего грибника нашли мертвым в Калужской области
Трагическую новость сообщили в понедельник, 26 августа, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
74-летний мужчина ушел в лес и не вернулся в деревне Дроздово Жуковского района 18 августа.
Самостоятельно выйти мужчина не смог. Поздно вечером в воскресенье найдено его тело.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!