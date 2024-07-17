Квартира в Кременках сгорела из-за зарядки телефона

В МЧС рассказали о пожаре, который произошел утром 17 июля в Жуковском районе Калужской области.

- Портативный аккумулятор для зарядки телефона стал причиной пожара в жилом доме, - прокомментировали спасатели. - Мужчина пытался потушить возгорание подручными средствами, но продукты горения быстро распространились по квартире, огонь перекинулся на заставленный мебелью балкон, а через открытое окно перешел на верхние этажи.

Из задымленного подъезда эвакуировали 21 человека. Пострадал один человек с ожогами рук и ног, он в больнице.

Квартира выгорела полностью, а балконы верхних этажей закопчены.

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