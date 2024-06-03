Пожар на заводе произошел в Калужской области
Днем в понедельник, 3 июня, горела пластиковая фракция на территории предприятия в деревне Кривошеино Жуковского района.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров, рассказали в МЧС.
Ситуацию осложняла высокая температура воздуха.
Спасателям удалось потушить пожар за 11 минут. Огонь не успел перекинуться на здания.
Никто из людей не пострадал.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!