Пожар на заводе произошел в Калужской области

Днем в понедельник, 3 июня, горела пластиковая фракция на территории предприятия в деревне Кривошеино Жуковского района.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, рассказали в МЧС.

Ситуацию осложняла высокая температура воздуха.

Спасателям удалось потушить пожар за 11 минут. Огонь не успел перекинуться на здания.

Никто из людей не пострадал.

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