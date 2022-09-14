В Жуковском районе чиновник лишил 97-летнего ветерана скидки на оплату ЖКХ

Как сообщили в среду, 14 сентября, в прокуратуре Калужской области, в Жуковском районе чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он незаконно приостановил выплаты по компенсации расходов на коммунальные услуги ветерану Великой Отечественной войны

С жалобой в прокуратуру обратился внук 97-летнего ветерана. Дело в том, что его дедушке была положена льгота в виде компенсации расходов (50%) на оплату ЖКХ. Однако сотрудник соцзащиты выплаты приостановил, причем на основании не предусмотренном законом. В итоге, выплата за март-май была осуществлена лишь в июле.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура внесла представление главе районной администрации, а самого виновного чиновника привлекли к ответственности.

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