Лесной пожар произошел в Калужской области
Он возник днем в воскресенье, рядом с городом Жуков, сообщили в МЧС.
Горела лесная подстилка на площади в 5000 квадратных метров.
К счастью, огонь успели потушить до того, как он перекинулся на деревья.
Никто из людей не пострадал.
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