Москвичка утонула в Калужской области
Трагедия произошла на Протве в Жуковском районе, сообщили в Следственном комитете. Тело обнаружили 26 мая.
По предварительным данным, за день до этого она приехала в наше регион кататься на сапборде, не справилась с течением и утонула.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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