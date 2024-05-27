Москвичка утонула в Калужской области

Трагедия произошла на Протве в Жуковском районе, сообщили в Следственном комитете. Тело обнаружили 26 мая.

По предварительным данным, за день до этого она приехала в наше регион кататься на сапборде, не справилась с течением и утонула.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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