Лось бросился под «Ладу» на калужской трассе

Авария произошла на дороге А130 в Жуковском районе вечером 19 мая.

По предварительным данным, животное выскочило на дорогу около 23:00 рядом с деревней Бухловка.

Пострадали два человека, находившиеся в машине.

Животное погибло.

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