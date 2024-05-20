Лось бросился под «Ладу» на калужской трассе
Авария произошла на дороге А130 в Жуковском районе вечером 19 мая.
По предварительным данным, животное выскочило на дорогу около 23:00 рядом с деревней Бухловка.
Пострадали два человека, находившиеся в машине.
Животное погибло.
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