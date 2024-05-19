В Кременках установят спортивное оборудование
В Жуковском районе ведутся работы по благоустройству территории на Маршала Жукова.
Сегодня об этом сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.
Более 1200 жителей в ходе Всероссийского онлайн-голосования высказались в поддержку продолжения работ, начатых в прошлом году.
Установка спортивного оборудования предусмотрена во втором этапе благоустройства.
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