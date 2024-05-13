«Ленд Ровер» сгорел в Калужской области

Машина полностью выгорела днем 12 мая в Жуковском районе. Фото опубликовало МЧС.

Пожар начался после того, как «Ленд Ровер» столкнулся с «Фольксвагеном Пассат» на Варшавском шоссе недалеко от пересечения с Киевской трассой.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции автомобиля.

Сообщается об одном пострадавшем.

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