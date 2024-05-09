«Ниссан» перевернулся в Жуковском районе Калужской области

В среду, 8 мая, поздним вечером в Жуковском районе произошло ДТП.

В 23 часа 23 минуты поступило сообщение, что в СНТ "Дубрава-1". Автомобиль «Ниссан» наехал на препятствие.

В результате пострадал человек.

Тяжесть травм пострадавшего и причины ДТП уточняются.

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