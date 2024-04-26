Из-за медлительности калужской гонщицы ее долг вырос в два раза

Женщина из Жуковского района слишком быстро ездила по дорогам, но потом затормозила с оплатой 46 штрафов.

В итоге материалы передали судебным приставам. Те за каждый штраф начислили еще и исполнительский сбор в 1000 рублей.

В итоге вместо 46 тысяч рублей женщины вынуждена была заплатить 92 тысячи.

Как пояснили 26 апреля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, нарушительница превышала скорость и не пристегивалась ремнем.

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