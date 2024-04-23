В Калужской области до смерти избили женщину, которая не заплатила за жилье

Расследование уголовного дела завершилось в городе Кременки Жуковского района, сообщили 23 апреля в Следственном комитете.

Преступление произошло 1 февраля.

- Обвиняемый пришел в комнату в общежитии, собственницей которой является его сожительница, - прокомментировали в Следственном комитете. - В жилище находилась 46-летняя женщина, которая не оплатила за проживание за очередной месяц. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес множественные удары руками и ногами местной жительнице, толкнул ее с лестницы в подъезде и продолжил избиение. От полученных повреждений пострадавшая скончалась.

Мужчине 29 лет. Ранее он уже был несколько раз судим. По новому делу ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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