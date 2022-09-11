В Жуковском районе 41-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб в столкновении с грузовиком

В ночь на 9 сентября в Жуковском районе произошло смертельное ДТП на дороге Белоусово - Высокиничи. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Шевроле Нивы» в темноте врезался в стоящий грузовик МАН.

Водитель «Шевроле Нивы» скончался от полученных травм.

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