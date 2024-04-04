Стали известны подробности об аварии с перевернувшейся легковушкой

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло на трассе А130 недалеко от деревни Воробьи. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Тойоты» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Ексид».

От удара «Ексид» вылетел в кювет и перевернулся. Пострадала 66-летняя женщина, находившаяся в этой машине.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.