Годовалый мальчик пострадал в аварии с фурой на калужской трассе

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днем 26 марта на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительной информации, 34-летняя женщина за рулем «Шкоды» недалеко от перекрестка с трассой А108 не соблюдала дистанцию и врезалась в попутную фуру.

Травмы получил годовалый мальчик, находившийся в легковушке. Его отвезли в больницу.

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