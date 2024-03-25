В Калужской области арестовали виновника аварии с двумя погибшими
Как мы уже рассказывали, семь машин столкнулись на трассе А108 в Жуковском районе вечером 22 марта.
По предварительным данным, инцидент спровоцировал 43-летний водитель КамАЗа, который раздавил попутный «Мерседес». В легковушке погибли два человека.
Подозреваемого будут держать под арестом в ходе следствия.
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