Семь машин столкнулись на калужской трассе, погибли два человека

Авария произошла днем в пятницу, 22 марта, в Жуковском районе на дороге А108.

Там разбились три грузовика и четыре легковые машины, сообщили в прокуратуре Калужской области. Легковой «Мерседес» раздавило большегрузами. Погибли водитель и пассажир этой машины.

По предварительной информации полиции, 54-летний водитель КамАЗа врезался в попутный «Мерседес», который находился вблизи регулируемого пешеходного перехода, где в тот момент горел красный. От удара легковушку отбросило в другой грузовик. Это же спровоцировало столкновение остальных машин.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рядом с селом Истье образовалась огромная пробка. Организовано реверсивное движение.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.