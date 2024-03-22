Семь машин столкнулись на калужской трассе, погибли два человека
Авария произошла днем в пятницу, 22 марта, в Жуковском районе на дороге А108.
Там разбились три грузовика и четыре легковые машины, сообщили в прокуратуре Калужской области. Легковой «Мерседес» раздавило большегрузами. Погибли водитель и пассажир этой машины.
По предварительной информации полиции, 54-летний водитель КамАЗа врезался в попутный «Мерседес», который находился вблизи регулируемого пешеходного перехода, где в тот момент горел красный. От удара легковушку отбросило в другой грузовик. Это же спровоцировало столкновение остальных машин.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Рядом с селом Истье образовалась огромная пробка. Организовано реверсивное движение.
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