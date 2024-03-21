В Кременках 43-летний мужчина ножом убил знакомого

Погибшему было 38 лет, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел вечером 19 марта в подвале гаража, где мужчины распивали спиртное.

По версии следствия, они поссорились, потом в ход пошел нож.

Пострадавший умер на месте.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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