В Кременках 43-летний мужчина ножом убил знакомого
Погибшему было 38 лет, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.
Конфликт произошел вечером 19 марта в подвале гаража, где мужчины распивали спиртное.
По версии следствия, они поссорились, потом в ход пошел нож.
Пострадавший умер на месте.
Сейчас ведется расследование уголовного дела. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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