Житель Калужской области облил знакомого бензином и поджег

40-летнему жителю города Белоусово Жуковского района вынесли приговор, сообщили 12 марта в региональном управлении Следственного комитета.

1 апреля прошлого года он выпивал вместе со своим знакомым, началась ссора. Тогда виновник взял бутылку с бензином, облил обидчика и поджег с помощью зажигалки.

Очевидцам удалось потушить человека, но у него остались рубцы от ожогов.

На суде виновник не признавал вины, отметили в прокуратуре Калужской области. Однако его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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