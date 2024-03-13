Житель Калужской области облил знакомого бензином и поджег
40-летнему жителю города Белоусово Жуковского района вынесли приговор, сообщили 12 марта в региональном управлении Следственного комитета.
1 апреля прошлого года он выпивал вместе со своим знакомым, началась ссора. Тогда виновник взял бутылку с бензином, облил обидчика и поджег с помощью зажигалки.
Очевидцам удалось потушить человека, но у него остались рубцы от ожогов.
На суде виновник не признавал вины, отметили в прокуратуре Калужской области. Однако его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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