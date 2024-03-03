В Жукове Калужской области выступят детские коллективы
В понедельник, 4 марта в городском доме культуры Жукова выступят детские коллективы, сообщает администрация города.
- Приглашаем жителей и гостей города на концерт детских коллективов «Любимая улыбка!», - говорится в сообщении.
Концерт пройдет 4 марта в 18:00 по адресу ул. Гурьянова, д.2.
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