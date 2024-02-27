Стали известны подробности о смертельном пожаре в Калужской области
В ночь на 27 февраля в городе Белоусово погиб 50-летний мужчина.
Его тело нашли на месте пожара в гараже, который использовался как автосервис.
Погибший работал там автослесарем.
- По одной из версий, пожар произошел в результате неисправности электропроводки, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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