В Калужской области школьники оживили картины о пионерах
В Жуковском районе Калужской области ученики 8 класса школы села Трубино оживили известные картины советских художников, сообщает администрация Жуковского района.
В рамках изучения истории пионерии ребята попытались воссоздать картины художников эпохи социалистического реализма.
Результаты работы школьников на фото.
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