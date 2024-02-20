Шестерых иностранцев выдворят с территории Калужской области
Они нарушили правила проживания в Жуковском районе, сообщили 20 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.
Один из виновников отправится в Таджикистан, двое – в Узбекистан, трое – в Азербайджан.
Кроме того, по административной статье их оштрафовали на 3000 рублей.
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