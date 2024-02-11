В Жуковском районе Калужской области в результате ДТП пострадал человек
Две автомашины столкнулись на дороге в деревне Передоль, Жуковского района.
Авария произошло 10.29 воскресенья, 11 февраля. Автомобиль «Рено Логан» зацепил в лоб «Шкоду Октавия».
Чех вышел из столкновения с более минимальным ущербом. Впрочем, передок придется серьезно ремонтировать. У «Рено» же, судя по фото, разворотило всё крыло.
Как сообщает региональная служба МЧС, в аварии пострадал один человек. На место происшествия приезжала карета скорой медицинской помощи.
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