В Жуковском районе Калужской области в результате ДТП пострадал человек

Две автомашины столкнулись на дороге в деревне Передоль, Жуковского района.

Авария произошло 10.29 воскресенья, 11 февраля. Автомобиль «Рено Логан» зацепил в лоб «Шкоду Октавия».

Чех вышел из столкновения с более минимальным ущербом. Впрочем, передок придется серьезно ремонтировать. У «Рено» же, судя по фото, разворотило всё крыло.

Как сообщает региональная служба МЧС, в аварии пострадал один человек. На место происшествия приезжала карета скорой медицинской помощи.

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