Цех с резиной загорелся в Калужской области
Днем в субботу, 10 февраля, загорелся цех по производству промышленных валов с резиновым покрытием в Жукове.
Огонь вспыхнул во время обработки резины, сообщили в МЧС.
Работники предприятия сами пытались его потушить, но в итоге понадобилась помощь спасателей.
- Огонь быстро распространился по территории складской зоны, - прокомментировали в МЧС. - Тушение пожара осложнялось сильным задымлением продуктами горения резины.
Из людей никто не пострадал. Пожарным удалось остановить огонь, он не успел перекинуться на соседние здания.
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