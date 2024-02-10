Цех с резиной загорелся в Калужской области

Днем в субботу, 10 февраля, загорелся цех по производству промышленных валов с резиновым покрытием в Жукове.

Огонь вспыхнул во время обработки резины, сообщили в МЧС.

Работники предприятия сами пытались его потушить, но в итоге понадобилась помощь спасателей.

- Огонь быстро распространился по территории складской зоны, - прокомментировали в МЧС. - Тушение пожара осложнялось сильным задымлением продуктами горения резины.

Из людей никто не пострадал. Пожарным удалось остановить огонь, он не успел перекинуться на соседние здания.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.