Сотрудница калужской полиции за взятки сообщала данные в ритуальное агентство
В Жуковском районе завершилось расследование уголовного дела о взятках сотруднице полиции.
По версии следствия, она получала деньги от ритуального агентства, а в ответ сообщала сведения о смертях людей, сообщили в Следственном комитете.
Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Преступление выявила служба собственной безопасности полиции.
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