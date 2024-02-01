Сотрудница калужской полиции за взятки сообщала данные в ритуальное агентство

В Жуковском районе завершилось расследование уголовного дела о взятках сотруднице полиции.

По версии следствия, она получала деньги от ритуального агентства, а в ответ сообщала сведения о смертях людей, сообщили в Следственном комитете.

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Преступление выявила служба собственной безопасности полиции.

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