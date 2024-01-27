10-летний мальчик пострадал в ДТП на калужской трассе

Авария произошла утром 27 января на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительным данным, недалеко от поселка Городок водитель грузового фургона врезался в стоящий автомобиль «Хендай Старекс».

Пострадавший ребенок находился в «Хендае». Госпитализация ему не понадобилась, рассказали в полиции.

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