Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Калужской области

Вечером в пятницу, 26 января, на трассе А108 в Жуковском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, недалеко от границы с Московской областью столкнулись легковой автомобиль «Чанган» и фура «Вольво».

Водитель легковушки погиб.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.

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