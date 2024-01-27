Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Калужской области
Вечером в пятницу, 26 января, на трассе А108 в Жуковском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, недалеко от границы с Московской областью столкнулись легковой автомобиль «Чанган» и фура «Вольво».
Водитель легковушки погиб.
Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.
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