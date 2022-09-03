В Жуковском районе Калужской области человек пострадал при столкновении легковушки и мотоцикла

В субботу, 3 сентября, в городе Белоусово Жуковского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, в районе 10 часов 27 минут на улице Московская столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл «Ямаха».

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины столкновения уточняются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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