В Жуковском районе Калужской области автомобиль «Вольво» сбил пешехода
В субботу, 3 сентября, в районе 4:00 часов утра на 107 км автодороги А-130 в Жуковском районе автомобиль «Вольво» сбил пешехода.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.
В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.
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