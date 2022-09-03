В Жуковском районе Калужской области автомобиль «Вольво» сбил пешехода

В субботу, 3 сентября, в районе 4:00 часов утра на 107 км автодороги А-130 в Жуковском районе автомобиль «Вольво» сбил пешехода.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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