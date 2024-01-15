В Калужской области женщина не платила алименты и отправилась на принудительные работы

44-летнюю жительницу Жуковского района приговорили к шести месяцам принудительных работ.

Она несколько месяцев не платила алименты на собственного ребенка. Задолженность составила около 80 тысяч рублей, рассказали 15 января в прокуратуре Калужской области.

Ранее за такие же нарушения виновницу уже привлекали к административной ответственности.

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