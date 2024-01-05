Обнинск Калуга
Главная Новости Жуков

Жителям деревни в Калужской области построят новую трансформаторную подстанцию

Елена Сумак.
Опубликовано: 05.01.2024 15:02 0 567
Жителям деревни в Калужской области построят новую трансформаторную подстанцию

В четверг, 4 января, в наш чат-бот обратной связи написала калужанка Ольга. 

- В деревне Верховье Калужской Снт Берёзка Жуковского района Калужской области с 1 января отключается свет. Люди по 5 и больше часов остаются без электричества. Дома остывают до 10 градусов. Мёрзнут дети. Россети включают станцию на минут 20 и снова все выключается, проблему не устраняют. Жители Снт Берёзка просят присоединить их к деревне Верховье. Но администрация категорически против. Как ответила потому что нам придётся сразу делать дорогу и т. д А так мы никому не нужны. Не дорог, не освещения, не тротуаров, а теперь ещё и электричества нет!  Обратите на нас внимания губернатор Калужской области Владислав Шапша! Жители Снт Берёзка ждут вашей помощи!

Мы обратились за комментарием  в «Калугаэнерго». Получили ответ.
- Кратковременные отключения электроэнергии в СНТ «Березка» происходят по причине превышения потребителями разрешённой нагрузки в связи с аномально низкими температурами. Энергетики оперативно реагируют на обращение потребителей и выполняют необходимые восстановительные работы. В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, в 1-м квартале 2024 года филиалом «Калугаэнерго»запланировано и будет выполнено строительство новой трансформаторной подстанции и дополнительной воздушной линии электропередачи с последующим переподключением на неё жителей СНТ «Березка». 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Елена Сумак.
Опубликовано: 05.01.2024 15:02 0 567
Тэги: электросети электричество снт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota
Вырос спрос на мобильный трафик на горных курортах России
МегаФон начинает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway
Дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры
Причины доверить организацию похорон в Минске ритуальной компании
Маникюр: идеальная сфера деятельности для творческих женщин с навыками рисования

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru