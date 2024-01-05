Жителям деревни в Калужской области построят новую трансформаторную подстанцию

В четверг, 4 января, в наш чат-бот обратной связи написала калужанка Ольга.

- В деревне Верховье Калужской Снт Берёзка Жуковского района Калужской области с 1 января отключается свет. Люди по 5 и больше часов остаются без электричества. Дома остывают до 10 градусов. Мёрзнут дети. Россети включают станцию на минут 20 и снова все выключается, проблему не устраняют. Жители Снт Берёзка просят присоединить их к деревне Верховье. Но администрация категорически против. Как ответила потому что нам придётся сразу делать дорогу и т. д А так мы никому не нужны. Не дорог, не освещения, не тротуаров, а теперь ещё и электричества нет! Обратите на нас внимания губернатор Калужской области Владислав Шапша! Жители Снт Берёзка ждут вашей помощи!

Мы обратились за комментарием в «Калугаэнерго». Получили ответ.

- Кратковременные отключения электроэнергии в СНТ «Березка» происходят по причине превышения потребителями разрешённой нагрузки в связи с аномально низкими температурами. Энергетики оперативно реагируют на обращение потребителей и выполняют необходимые восстановительные работы. В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, в 1-м квартале 2024 года филиалом «Калугаэнерго»запланировано и будет выполнено строительство новой трансформаторной подстанции и дополнительной воздушной линии электропередачи с последующим переподключением на неё жителей СНТ «Березка».

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