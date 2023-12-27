В Калужской области директора организации оштрафовали за подпольный ломбард
Прокуратура Жуковского района провела проверку деятельности коммерческой организации, которая занималась хранением и складированием грузов. Было установлено, что организация незаконно предоставляла потребительские кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 27 декабря.
Организация работала по принципу ломбарда – займы выдавались под залог имущества. При предоставлении денег с людьми заключали договор хранения, а деньги именовались в документах как «обеспечительный платеж».
Директору организации выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
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