В Калужской области директора организации оштрафовали за подпольный ломбард

Прокуратура Жуковского района провела проверку деятельности коммерческой организации, которая занималась хранением и складированием грузов. Было установлено, что организация незаконно предоставляла потребительские кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 27 декабря.

Организация работала по принципу ломбарда – займы выдавались под залог имущества. При предоставлении денег с людьми заключали договор хранения, а деньги именовались в документах как «обеспечительный платеж».

Директору организации выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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