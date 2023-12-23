На ремонт школы в Калужской области выделили 133 миллиона рублей

Среднюю школу имени генерала Захаркина в городе Кременки Жуковского района ждет масштабный ремонт. На эти работы выделили 133 миллиона рублей.

Сейчас на Госзакупках проходит конкурс по выбору подрядчика.

К середине 2025 года он должен будет отремонтировать первый и второй этажи, крышу, окна, системы отопления, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, фасад и другие конструкции.

Кто займется ремонтом, станет известно после новогодних каникул.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.