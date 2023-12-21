Житель Калужской области через суд вернул деньги, которые случайно переслал другому человеку

В Жуковском районе мужчина летом 2021 года случайно переслал другому человеку со своей карты 97 тысяч рублей, но только сейчас смог вернуть их. Об этой истории 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Получатель не хотел добровольно отдавать деньги, поэтому владелец обратился в суд.

- Ответчик не представил каких-либо доказательств, подтверждающих наличие между ним и истцом каких-либо договорных отношений, или доказательств возврата указанных денежных средств истцу, - пояснили в суде. - Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 97 000 рублей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.