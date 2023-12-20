Дорогу в Калужской области почистили после вмешательства прокуратуры
В Жуковском районе проверка прокуратуры показала, что дорога между трассой А108 и деревней Грачевка находится в неудовлетворительном состоянии.
Дорожники не чистили вовремя снег.
После вмешательства ведомства дорогу привели в порядок.
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