Дорогу в Калужской области почистили после вмешательства прокуратуры

В Жуковском районе проверка прокуратуры показала, что дорога между трассой А108 и деревней Грачевка находится в неудовлетворительном состоянии.

Дорожники не чистили вовремя снег.

После вмешательства ведомства дорогу привели в порядок.

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