Житель Калужской области поджег двоих собутыльников

В городе Белоусово Жуковского района 40-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство двоих собутыльников. О завершении расследования во вторник, 21 ноября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 1 апреля.

На улице Калужской трое мужчин выпивали. Потом один из них взял бутылку с бензином, облил приятелей и поджег с помощью зажигалки.

Очевидцы помогли потушить мужчин, но они получили ожоги.

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