Фура с овощами сгорела на трассе в Калужской области

Около 23:20 в понедельник, 20 ноября, на трассе М3 «Украина» в Калужской области загорелся грузовик, перевозивший овощи.

Пожар произошел в Жуковском районе недалеко от поста МЧС.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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