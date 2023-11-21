Фура с овощами сгорела на трассе в Калужской области
Около 23:20 в понедельник, 20 ноября, на трассе М3 «Украина» в Калужской области загорелся грузовик, перевозивший овощи.
Пожар произошел в Жуковском районе недалеко от поста МЧС.
Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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