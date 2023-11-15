В Калужской области жители пожаловались на состояние дороги

Во вторник, 14 ноября, жители улицы Озерной города Жукова Калужской области пожаловались чиновникам на состояние проезжей части.

- Действительно необходима подсыпка проблемных участков, - прокомментировал глава районной администрации Анатолий Суярко. - Город обязательно приведет дорогу в нормативное состояние.

А вот строительство объездной дороги к Озерной он не поддержал. Жители заявляли, что им трудно подъехать к домам, когда в городе проходят торжественные мероприятия.

- Здесь, конечно, не считаю целесообразным из-за нескольких мероприятий прокладывать еще одну дорогу, тем более, что можно пройти этот небольшой участок пути пешком, - прокомментировал Суярко.

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