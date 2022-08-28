В Жуковском районе трактор перевернулся после столкновения с «Мицубиси»
Около 12 утра в воскресенье, 28 августа, в деревне Потесниково Жуковского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси» и трактор. От удара трактор перевернулся.
По информации МЧС, травмы в аварии получили как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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