В Жуковском районе трактор перевернулся после столкновения с «Мицубиси»

Около 12 утра в воскресенье, 28 августа, в деревне Потесниково Жуковского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси» и трактор. От удара трактор перевернулся.

По информации МЧС, травмы в аварии получили как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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