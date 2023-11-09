Житель Калужской области до смерти избил знакомого: не договорились, кому идти за спиртным

В городе Кременки Жуковского района 53-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за то, что он до смерти избил своего знакомого.

23 марта нынешнего года мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, так как не договорились, кому идти за спиртным.

Пострадавший от полученных травм умер в больнице.

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